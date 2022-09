Près de Lyon : Un grand marché consacré à l’univers Harry Potter au mois d’octobre !

Le rendez-vous des Potterheads de la région est de retour

Le village de Grigny accueille une nouvelle édition du Marché du Petit Sorcier ! Le dimanche 23 octobre, la ville se transformera en véritable marché des sorciers où de nombreuses animations seront mises à votre disposition.

Entre véritables ateliers de potions et de magie, cours de quidditch, conférences, quizz géant, exposition sur les animaux fantastiques ou encore ateliers de cuisine et projections cinématographiques, tous les éléments sont réunis pour faire de la ville une nouvelle version de Poudlard ! Toujours en quête de plus de réalisme et de fantaisie, la ville mise cette année sur des jeux de piste, escape game et autres divertissements pour attirer les Potterheads de la région.

Retrouvez toutes les informations utiles directement ici.