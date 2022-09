Le LOU reprend du poil de la bête et s'offre le scalp du Stade Français

Ce samedi, devant son public au Matmut Stadium de Gerland, le LOU recevait le Stade Français.

Le LOU ouvre rapidement le score dès la 1e minute avec un essai de Davit Niniashvili (5-0). Fletcher Smith transforme l’essai (7-0). Pénalité réussie à la moitié du terrain à la 6e minute par Niniashvili (10-0). Le LOU dicte son jeu et ne laisse pas son adversaire respirer. Pénalité à la 14e minute pour le LOU réussie par Fletcher Smith (13-0). Le LOU concède rapidement une pénalité au Stade Français, la première grosse occasion des Parisiens. Pénalité réussie par le numéro 10 Léo Barré (13-3). Fletcher Smith parvient à s’infiltrer dans un trou de souris pour marquer un essai (18-3). Il transforme tranquillement son essai sans difficulté (20-3).

Pour sa deuxième occasion, le Stade Français obtient une pénalité réussie à le 23e minute (20-6). Au terme d’une longue tentative, le Stade Français marque son premier essai à la 31e minute (20-11). Essai transformé par les Parisiens (20-13). Le Lyonnais Ethan Dumortier prend un carton jaune et sort dix minutes. A la 34e minute, Fletcher Smith tire une pénalité qui passe juste à côté. Deuxième tentative pour le Lyonnais sur une pénalité à la 38e minute qu’il réussit cette fois (23-13).

Un match serré mais maîtrisé Le Stade Français réduit l’écart à la reprise avec une pénalité réussie à la 43e minute (23-16). Fletcher Smith permet aux Lyonnais de reprendre leur avance avec une pénalité réussie à la 56e minute (26-16). La seconde période est plus serrée que la première et le Stade Français se crée plusieurs occasions. A la 67e minute, les Parisiens réussissent une pénalité (26-19). Ils réitèrent à la 75e minute avec une nouvelle pénalité (26-22). David Niniashvili met le stade en feu à la 78e minute en marquant un essai transformé (33-22) rapprochant ainsi Lyon de la victoire. Les Parisiens répondent tout de même avec un essai à la 82e minute (33-27). Mais ce ne sera pas assez pour eux et le LOU s’impose ainsi à domicile.

Ils se déplaceront samedi prochain à Clermont.