Que faire à Lyon ce week-end du 23-25 septembre ?

Week-end familial avec Expériences ViaRhôna

Vivez l'expérience d'un village animé des Balcons du Dauphiné, le 24 septembre, à Montalieu-Vercieu.

À l'occasion d'Expériences ViaRhôna, venez profiter d'une journée insolite et gratuite organisée par la communauté de communes des Balcons du Dauphiné sur l'esplanade de la vallée bleue à Montalieu-Vercieu le samedi 24 septembre 2022.

Au programme, un village animé avec un marché de producteurs et artisans locaux, un espace dédié aux enfants, une ferme pédagogique, des jeux géants pour tous, un manège insolite et des essais de vélos farfelus !

Pour clôturer la journée, un concert sera donné à 18h.

Le lendemain, dimanche 25 septembre, vous aurez également l'occasion de parcourir 60km en vélo de la Vallée Bleue jusqu'aux Puces du Canal !

Retrouvez toutes les infos sur : balconsdudauphine.fr

La Fête du Chapelier vous ouvre les portes du Pays des Merveilles



Les 24 et 25 septembre 2022, à l’Hippodrome de Bron, c’est le moment idéal pour une sortie entre amis et en famille !

La fête du Chapelier est un festival qui vous fera voyager dans le monde du Pays des Merveilles. Des festivités entièrement immersives où toutes les générations pourront profiter de la présence de créateurs / d’illustrateurs, d’exposants et d’associations complètement détraqués et loufoques.

Venez y découvrir les univers du Chapelier, de la Reine de Cœur, du Chat de Cheshire et d’Absolem le temps d’un week-end en familles ou entre amis ! La Fête du Chapelier vous permettra de célébrer ces festivités que vous soyez petits ou grands ! L’équipe du festival Yggdrasil vous propose de voyager dans un écrin de nature de 8 600 m2 thématisé et dédié aux mondes des merveilles. Assistez aux nombreuses animations et activités gratuites, au concours de cosplays et concerts qui seront mis en place spécialement pour cette grande occasion ! Amusez-vous et voyagez hors de la réalité durant un week-end rempli de joies et de fantaisies !

Grand vide-penderie dans le premier arrondissement !



Faites le plein de nouveautés pour l'automne !

Le rendez-vous mensuel des vide-penderies Les débraillé.e.s est de retour !

Profitez du week-end pour chiner de nouvelles pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux !

Vous retrouverez des marques lyonnaises ou nationales engagées (Leonor Roversi, Maison FT, Mud Jeans, Opullence, Rue des Abbesses...)

Rendez-vous au 5 Rue Saint-Polycarpe, Lyon 1er.



Une sortie Yoga Paddle

Rendez-vous ce samedi 24 septembre pour un cours de Yoga Paddle.

LE YOGA PADDLE

C'est du yoga pratiqué sur une planche de Stand Up Paddle. La planche est large et a une bonne adhérence, ce qui permet de vivre une pratique de yoga en toute confiance et sécurité ! La planche est fixée à une ancre. Travail sur l'équilibre, l'ancrage, la stabilité et le moment présent !

La pratique est accessible à toutes et à tous (débutants ou confirmés en yoga et/ou paddle).

Déroulé :

Une session dure 1h30 :

- Fixation des planches à l'ancre

- Méditation guidée : focus sur l'ancrage sur sa planche et reliance aux éléments de la nature

- Pratique des postures de yoga

- Relaxation profonde bercée par le mouvement de l'eau

Week-end Clubbing au Docks 40

Place à la fête !

Vendredi 23 et samedi 24 septembre, le Docks 40 organise deux soirées clubbing.

Pour l'occasion, SONIC prendra possession des platines du club !