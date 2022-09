Villeurbanne : le spectacle Bull Machin crée l'évènement tout le week-end

Ce vendredi débute l’un des évènements phares de l’année de Villeurbanne en tant que capitale française de la culture.

Imaginé par la compagnie de théâtre de rue Royal de Luxe, le spectacle Bull Machin va proposer une course de chiens géants dans toute la ville et durant trois jours.

Deux chiens géants, le Xolo (le chien mexicain) et le Bull Machin de Villeurbanne (le nouveau Géant) vont se chercher, se courir après, s’entrainer, s’échauffer… Le Bull Machin, du haut de ses 4,40 mètres (6,80 mètres en comptant le lampadaire qui l’accompagne) et 860 kg, retrouvera le Xolo de 300 kg le dimanche après-midi pour une grande course commentée en direct par un duo de comédiens décoiffant !

Derrière ce projet, un artiste : Jean-Luc Courcoult, aussi auteur et metteur en scène pour la compagnie Royal de Luxe. Ce dernier a eu carte blanche. Le spectacle, ayant coûté 2 millions d’euros, en partie subventionné par l’Etat, sera présenté pour la première fois au monde au pied des Gratte-Ciel.

Un évènement gratuit, accessible en famille. D’ailleurs, 100 000 personnes sont espérées chaque jour sur le parcours de Bull Machin. Et notamment la ministre de la Culture, la lyonnaise Rima Abdul-Malak qui sera présente ce vendredi.

Attention, la circulation dans les rues de la ville sera perturbée lors de ces spectacles.

Horaires des spectacles :

Vendredi 23 septembre de 10h à 12h30 et de 14h45 à 17h30 (parcours à suivre)

XOLO : Départ à 10h devant la mairie (côté Henri-Barbusse) – Arrivée à 12h30 sur la place Chanoine-Boursier Départ à 14h45 sur la place Chanoine-Boursier – Arrivée à 16h30 devant la mairie (côté Henri-Barbusse)

BULL MACHIN : Départ à 11h sur la place Charpennes – Arrivée à 12h30 devant la mairie (côté Henri-Barbusse) Départ à 15h30 devant la mairie (côté Henri-Barbusse) – Arrivée à 17h30 sur la place Wilson

Samedi 24 septembre de 10h à 13h et de 15h30 à 18h (parcours à suivre)

XOLO : Départ à 10h30 devant la mairie (côté Henri-Barbusse) – Arrivée à 12h30 devant la mairie (côté Henri-Barbusse) Départ à 15h30 devant la mairie (côté Henri-Barbusse) – Arrivée à 17h30 au Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel

BULL MACHIN : Départ à 10h sur la place Wilson – Arrivée à 13h sur la place Wilson Départ à 15h30 sur la place Wilson – Arrivée à 17h30 au Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel

Dimanche 25 septembre de 11h à 13h et de 15h à 18h (circuit fixe)

XOLO et BULL MACHIN : Départ à 11h du Laboratoire extérieur des Gratte-Ciel – Arrivée à 13h au square René Pellet Départ à 15h du square René Pellet Départ de la course à 15h30 de la place Charpennes