Que faire ce week-end du 16 au 18 septembre à Lyon ?

Radio Espace vous livre ses bons plans.

"Chrysalide", lespectacle de stand-up, écrit par Bamba



Il s’en est passé des choses depuis son dernier spectacle. Survire au confinement, éviter les gardes à vue et devenir suffisamment drôle pour produire des spectacles, ça forge un artiste. À mi-chemin entre l’âge-bête et le quart de siècle, c’est peut-être le moment parfait pour faire un point sur la situation. Et qui sait, sortir de sa Chrysalide ?

Très attaché à ses personnages et davantage à son texte, Bamba livre avec Chrysalide une partition personnelle mais généreuse dans laquelle chacun peut retrouver une partie de soi.

Rendez-vous samedi 17 septembre.

+ d'infos ici

Le retour de la grande braderie de la Croix-Rousse

Envie de chiner des bonnes affaires ? Le samedi 17 et dimanche 18, c'est le retour de la grande braderie de la Croix Rousse.

Rendez-vous de 10h à 19h pour le faire le plein de bonnes affaires, mais aussi marché des créateurs, et un jeu concours écolo pour toute la famille.

+ d'infos sur l'évènement ici.



96e Course de Côte Limonest Mont Verdun

Rendez-vous du 16 au 18 septembre pour la nouvelle édition de la Course de Côte Limonest Mont Verdun, organisée par l'ASA (Association Sportive Automobile) du Rhône.

Découvrez toutes les informations et le calendrier des courses juste ici.



Bal des pompiers de Villeurbanne La Doua



Rendez-vous ce samedi 17 septembre, à partir de 21h pour le bal des Pompiers de la Doua, au 35 rue George Courteline.

La billeterie est en ligne : https://my.weezevent.com/bal-des-pompiers-1





Week-end clubbing au Docks 40

Place à la fête !

Vendredi 16 et samedi 17 septembre, le Docks 40 organise deux soirées clubbing.

Pour l'occasion, SONIC prendra possession des platines du club !