ZFE à Lyon : nouvelle étape ce jeudi, certaines voitures désormais exclues de l'agglomération

Les utilitaires et les poids lourds polluants étaient déjà concernés.

A compter de ce jeudi, les véhicules particuliers classés Crit'Air 5 et ceux non classés ne pourront plus circuler dans la ZFE (Zone à faibles émissions). Cette dernière comprend Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, ainsi que certains secteurs de Bron et Vénissieux délimités par le périphérique Laurent-Bonnevay. Les automobilistes concernés ne pourront plus circuler. Interdiction également d’y stationner sous peine de contravention.

Aucune sanction ne sera prononcée contre les véhicules interdits dans la ZFE les prochains mois et de la pédagogie sera appliquée jusqu’au 1er janvier 2023. En cas de non-respect de la réglementation lyonnaise, le montant de l’amende est de 68 euros pour les véhicules utilitaires légers et 135 euros pour les poids-lourds.

Il est estimé que plus de 18 500 véhicules et près de 900 deux-roues motorisés immatriculés dans la Métropole sont concernés par les nouvelles restrictions de circulation.