Lyon : plusieurs centaines de personnes à la marche blanche en hommage à Iris et Warren

Le rendez-vous était donné ce samedi après-midi sur la Place Bellecour.

Les deux adolescents de 15 et 18 ans ont perdu la vie lundi percutés par une ambulance alors qu'ils circulaient à trottinette sur la voie de bus du quai Maréchal Joffre.

Famille, amis ou encore simples anonymes bouleversés par le drame étaient venus dire adieu ce samedi à Iris et Warren.



Le cortège a pris la direction de la rue Saint Exupéry. Un passage par le quai Tilsitt a précédé l'arrivée sur le quai Maréchal Joffre où Iris et Warren ont été fauchés dans des circonstances que l'enquête continue d'établir.



Les fleurs et les photos étaient déposés le long du quai où l'inscription "En mémoire d'Iris et de Warren" était visible. Un lâcher de ballons dans le ciel venaient conclure ce temps d'immense émotion.