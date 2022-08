Que faire ce week-end du 26-28 août à Lyon ?

Radio Espace vous dévoile la liste de ses bons plans.

Le festival Woodstower débarque au Grand parc Miribel Jonage



Le célèbre éco-festival lyonnais a donné le coup d'envoi de son édition 2022, ce mercredi au Grand Parc Miribel Jonage à 20 minutes de Lyon et se déroulera du mercredi 24 août au dimanche 28 août. Les festivaliers se sont donnés rendez-vous pour y découvrir la crème des artistes du moment.

Au programme, le meilleur du rap et de l'électro, mais aussi de nombreuses animations insolites, le tout les pieds dans l'eau au bord du lac.

Durant 5 jours, un grand nombre d'artistes comme Vald, Kungs, Gambi, JOK'AIR, Niska, Suzanne ou encore Paul Kalkbrenner (pour ne citer qu'eux) investiront la scène du festival.

Retrouvez toutes les informations détailles et la programmation en ligne.





Un parcours d'accrobranche lyonnais propose un format nocturne



Avis aux plus téméraires !

France Aventures propose des parcours "Nuits Sauvages" afin de découvrir des parcours d'accrobranche à la lueur d'une lampe frontale !

Les vendredis 26 août et 30 septembre de 20h à 23h, rendez-vous sur le site du parc de Lyon Fourvière.

Réservation obligatoire par téléphone ou en ligne, accessible dès 10 ans.





Le Azar Club rouvre ses portes et donne le coup d'envoi de la nouvelle saison festive

Bonne nouvelle pour les fêtards !

La discothèque située Pavillon 52, 52 quai Rambaud à Confluence rouvre ses portes ce samedi et lance la nouvelle saison festive !

Pour l’occasion, Adrien Benatti passera derrière les platines !



AZAR

pavillon 52, 52 quai Rambaud

Lyon 2

Super Dimanche au Heat à Confluence avec vêtements, tattoo et food à gogo



Ce dimanche 28 août, une ambiance estivale débarque au Heat !

C'est un "super dimanche" qui vous attend au HEAT ce week-end !

Au programme, clothing, tattoo, food en folie et bien entendu un bar pour se désaltérer !

Retrouvez toutes les infos sur le site : https://h-eat.eu/



HEAT LYON

70 Quai Perrache

Lyon 2

Ciné karaoke - BOHEMIAN RHAPSODY

Le Comité des fêtes de Monplaisir organise une soirée portée par les musiques emblématiques de Queen et de son iconique leader Freddie Mercury.

Aiguisez-vous la voix et les moustaches, enfilez vos tenues de rock star!

Ce vendredi 26 août, entrez dans l’extraordinaire histoire du mythe, prenez une grande dose d’inspiration et ressentez de plein fouet l’énergie des projections L’Ecran Pop Bohemian Rhapsody en version Cinéma Karaoké. Rendez-vous Place Ambroise Courtois.