L'OL épate face à l'Inter Milan pour le dernier match amical de l'été

Ce samedi soir, l'OL se déplaçait en Italie pour affronter l'Inter Milan.

La première mi-temps était électrique, avec des contacts et des tacles très appuyés de la part des Italiens. Au grand dam du staff lyonnais qui pouvait craindre une blessure bête à une semaine du lancement de la saison de Ligue 1.

Malgré cela, Lyon avait la main sur ce début de rencontre. C’est finalement Alexandre Lacazette qui ouvrait le score à la 31e minute. Bien servi par Lucas Paqueta, il trompait André Onana d’une tête piquée (0-1).

Au retour des vestiaires, Rayan Cherki faisait son entrée à la place de Tetê. Et se mettait rapidement en évidence. A la 49e, le jeune attaquant marquait à bout portant (0-2).

Euphorie de courte durée car trois minutes plus tard, l’Inter Milan réduisait l’écart par Romelu Lukaku (1-2).

La partie s’emballait et les supporters en avaient pour leur argent. A la 64e minute, Lautaro Martinez se mettait la défense lyonnaise dans la poche et Nicolo Barella n’avait plus qu’à piquer son ballon au-dessus d’Anthony Lopes (2-2).

Place désormais à une dernière semaine d’entraînement avant de donner le coup d’envoi du championnat vendredi avec la réception d’Ajaccio.