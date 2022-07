Lyon : une nouvelle grève à l’aéroport Saint-Exupéry ce mardi

Les voyageurs pourraient faire face à des difficultés.

Une cinquantaine de salariés de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry ont prévu ce mardi de cesser le travail entre 12 heures et 14 heures. Il y a deux semaines, ils avaient déjà débrayé entraînant l’annulation de plusieurs vols et causant des retards pour demander des embauches supplémentaires et des hausses de salaires.

"Les salariés ont fait des efforts considérables pour sauver l’entreprise depuis l’APC. Ces sacrifices n’ont plus lieu d’être dans ces proportions imposées", assure l’UNSA dans un communiqué. Un accord de performance collective (APC) avait été signé en juillet 2020 alors que la plateforme était touchée de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire avec au bout un gel temporaire des salaires et la suppression de postes.

A noter que la CFDT ne participe cette fois-ci pas au mouvement. Une délégation avait été reçue il y a quelques jours par la direction de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry. Cette dernière avait indiqué avoir "formulé des propositions complémentaires".