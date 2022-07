Que faire à Lyon ce week-end du 22 -24 juillet ?

Radio Espace vous dévoile ses bons plans.

Une sortie au restaurant avec -50% sur la carte



Le festival The Fork fait son grand retour cet été !

Depuis le 1er juillet et jusqu'au 4 septembre, les plus gourmands ont l'opportunité de profiter d'une réduction de 50% applicable dans 14 restaurants lyonnais.

Au programme, spécialités marocaines, japonaises, russes ou encore alsaciennes et bien d'autres ... I l y en aura pour tous les goûts !

Découvrez la liste des établissements participants ici.

Un grand marché de la seconde main débarque à Lyon ce week-end



Avis à tous les amoureux de fripes, de mode vintage et adeptes d'upcycling !

Un grand marché de la seconde main installera ses penderies en plein coeur du septième arrondissement.

Pour l'occasion, vous retrouverez La fripocante : des pièces majoritairement des années 80/90, de la couleur et surtout de l'unique, Handcycling lab : le labo upcycling du vintage désuet, Quiche friperie : vêtements et accessoires, pour hommes et femmes, dans un style urbain, des années 80 à 2000 et plus particulièrement des pièces 90’s, mais aussi Etsirga friperie : friperie vintage de pièces chinées avec passion et Penny Lane : Friperie, Linge de maison, Vinyles, Décoration, Couture Custom & DIY.

Rendez-vous ce dimanche 24 juillet au food-court La Commune.



LA COMMUNE

3 Rue Pré-Gaudry

Lyon 7







Escapade au coeur de la cité médiévale de Pérouges à l'occasion de son marché d'été (à 40 minutes de Lyon)



Envie d'une sortie en famille ?

La cité médiévale de Pérouges organise ce dimanche 24 juillet un marché artisanal et du terroir.

Sur place, vous retrouverez de jolis stands gourmands installés toute la journée au coeur de la cité.

Vous souhaitez allumer des étincelles de joie dans les yeux d'un être cher ? Vous trouverez certainement ici une belle idée cadeau au détour d'un étal créatif d'artistes/créateurs.

Si vous préférez acheter local, français, en circuit court ? Cette journée semble parfaite pour vous.

Au programme, art, savoir-faire, artisanat, fantaisie et création rythmeront la journée.



Balade 100% féminine organisée à Fourvière

(Re)Découvrez Fourvière sous un nouveau jour.

Le Cocon Solidaire est une association féminine lyonnaise dont le but est notamment de lutter contre la solitude.

Pour apporter de l'enchantement dans nos vies, l'organisme organise des événements pour lutter contre l'isolement et remettre en mouvement les femmes. t si l’on sortait se promener au grand air pour profiter ensemble de notre magnifique ville de Lyon ?

Chaque mois, une ballade 100% féminine est organisée. En ville, en nature, sur un trajet court ou plus long… Les propositions sont variées et permettent toujours au plus grand nombre de femmes de participer, en toute convivialité !

Dimanche 24 juillet, c'est un itinéraire guidé par Fabienne pour (re)découvrir Lyon, vers et depuis Fourvière, avec pour thématique "coins oubliés et jardins des collines" qui est proposé.

Retrouvez l'intégralité des informations en ligne sur le site : https://lecoconsolidaire.fr/



Guinguette open-air spécial apéro au bord de l'eau à Confluence



Profitez d'un événement estival et rafraîchissant. Le Bellona Plage vous réserve de belles surprises ce vendredi 22 juillet. L'établissement déplace sa traditionnelle Guinguette open-air, plage urbaine et jeux du dimanche en un nouveau format spécial apéro de 18h à 23h.

La soirée continuera au Bellona Club à partir de 23h avec la venue du shaman Allemand Sascha Braemer pour 3 heures de set accompagné par Kimo.

Au programme, sélections ensoleillées par 𝗦𝗛𝗔𝗡𝗚𝗢 & 𝗥𝗔𝗗𝗜𝗢 𝗔𝗖𝗧𝗜𝗩', cocktails rafraîchissants, planches gourmandes, chateau gonflable, baby-foot, pétanque, molky (apporter vos jeux), couché du soleil & chill au bord de l'eau.

Entrée libre sur invitation à télécharger à l'adresse suivante : bateaubellona.fr/le-club/



BELLONA CLUB

84 quai Perrache

Lyon 2