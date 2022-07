Le Rhône en alerte jaune canicule à compter de ce mercredi

La température monte d'un cran dans le département.

Météo-France place le Rhône en vigilance jaune canicule à partir de mercredi après-midi.

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône rappelle les gestes simples à adopter pour se protéger des fortes chaleurs : boire régulièrement de l'eau, éviter de sortir entre 11h et 21h, ou encore maintenir les volets fermés.

"L’effet de la chaleur sur l’organisme peut être rapide et survient dès les premières augmentations de température, à compter du premier niveau de vigilance météorologique. Lors d'une canicule, les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, personnes atteintes d'une maladie chronique, nourrissons, enfants de moins de 4 ans, personnes isolées, en situation de précarité et sans abri...) sont particulièrement vulnérables et risquent une déshydratation, l'aggravation de leur maladie chronique ou encore un coup de chaleur. Les effets peuvent également être décalés dans le temps, entraînant une fatigue anormale et une aggravation des pathologies existantes", précisent les services de l'Etat.