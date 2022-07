Lyon - Découvrez où et quand se tiendra le feu d'artifice du 14 juillet

Comme chaque année, le ciel lyonnais se parera de ses plus belles explosions de couleurs à l'occasion de la Fête Nationale qui sera célébrée le jeudi 14 juillet.

Du côté du spectacle, le traditionnel feu d'artifice sera divisé en 5 actes qui dureront 21 minutes au total avec pas moins de 152 tableaux prévus. Il faudra lever les yeux du côté de la colline de Fourvière comme l'annonce la Ville de Lyon :

L’artifice se veut vivant, tel un prestidigitateur, il dansera et évoluera pour créer des fresques monumentales vivantes, en mouvement au-dessus de la colline. Puis les feux d’artifice se développeront à tous les étages en sons et couleurs offrant alors une dimension de force volontairement impressionnante, pour faire vibrer l’espace aérien et les spectateurs.