Que faire ce week-end à Lyon les 9 et 10 juillet ?

Radio Espace vous dévoile ses bons plans.

Les dimanches après-midi house et barbecue débarquent au Grand Hôtel-Dieu



Tous les dimanches d'été, un nouveau concept de brunch estival débarque à Lyon.

L'Officine, perché sur les toits du Grand Hotel-Dieu de Lyon vous invite à participer à un au concept House & Barbecue.

Un concept minimaliste très simple sur la terrasse du bar à cocktail L'Officine : des DJ pour des set electro / house en live et un grand brunch façon barbecue !

Au menu, vous retrouverez des grillades du chef (ou Menu Végétarien), un jus détox, l'accès à un grand buffet de salade fraicheur à volonté, ainsi qu'un assortiment de desserts à volonté.

Ce dimanche 17 juillet, c'est Sara Costa qui passera derrière les platines.

Save the date !

L'OFFICINE

3 Cour Saint Henri Grand Hôtel-Dieu

Lyon 2

Vide-dressing d'été au coeur de la presqu'île

Ce samedi 9 juillet venez chiner plus de 100 mètres carrés de bons plans !

Au programme, de la seconde main et des créateurs !

Des centaines de pépites de seconde main sont à chiner.

Rendez-vous de 11h à 18h au 3 place bellecour.





Super Dimanche au Heat à Confluence avec broderie, vintage, upcycling, friperie et coiffeur !

Ce dimanche 10 juillet, une ambiance estivale débarque au Heat !

C'est un "super dimanche" qui vous attend au HEAT ce week-end !

Au programme, broderie, vintage, upcycling, friperie et coiffeur, food en folie et bien entendu un bar pour se désaltérer !

Retrouvez toutes les infos sur le site : https://h-eat.eu/



HEAT LYON

70 Quai Perrache

Lyon 2

Le Grand Hôtel-Dieu passe en mode estival avec son événement "Frais à l’intérieur"



Du 10 juin au 9 septembre, le Grand Hôtel-Dieu invite les visiteurs à (re)découvrir ce lieu emblématique de Lyon grâce à une programmation inédite mêlant cinéma, musique, théâtre, danse, ateliers DIY et summer market. L'été sera également festif, grâce à une offre événementielle riche et diverse !

Au programme, des séances de cinéma en plein-air, une représentation du Théâtre Guignol, une exposition "Dance in Lyon", mais aussi du shopping avec le "Summer Market" par Lyon Can Do It, L'observatoire de la conservation.

Côté food, une nouvelle offre gourmande débarque dans la cour du Midi, des apéritifs visites avec Praline et Rosette, un open air jazz au Grand Réfectoire et le retour du Wine & Transat Festival by Crozes-Hermitage.

Retrouvez la programmation détaillée ici.



GRAND HOTEL-DIEU

1 Pl. de l'Hôpital

Lyon 2



Week-end clubbing au Docks 40



La discothèque située à confluence s'apprêter à fêter le week-end en grandes pompes !

Le Docks 40 prépare un week-end placé sous le signe de la fête avec deux soirées clubbing.

Au programme, ce vendredi 8 juillet et samedi 9 juillet, Burdy et Crawler passeront derrière les platines !



DOCKS 40

40 quai Rambaud

Lyon 2