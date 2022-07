Que faire à Lyon ce week-end du 2 et 3 juillet ?

Radio Espace vous dévoile ses bons plans.

La première édition du festival "Les Chaizes" débarque à Lyon ce week-end

La première édition de "Les Chaizes" débarque aux Puces du Canal, les 2 et 3 juillet.

Le festival retranscrit la volonté de mettre en lumière des lieux insolites au coeur de la région lyonnaise.

L'équipe du festival a pour mission de réunir des personnes de toutes horizons et générations, afin de profiter d'évènements autour de la musique et de la gastronomie.

Festival entre Rhône et Saône

Du 1er au 3 juillet, le Festival Entre Rhône et Saône invite les lyonnais à venir observer de plus près les deux fleuves de la ville pour mieux les célébrer, les découvrir et les protéger avec plus de 150 animations prévues sur le week-end.

Retrouvez le programme dans son intégralité juste ici.

Un marché de fleurs séchées s'installe dans le deuxième arrondissement

Les 8, 9 & 10 juillett, le concept store Flowrette installe un marché de fleurs séchées au Hard Rock Café.

Les amoureux de décoration et de fleurs séchés se retrouveront au coeur de la presqu'île lors d'un marché de fleurs séchées, la semaine prochaine.

Bouquets, compositions, fleurs en vrac, bougies fleuries et bien d'autres choses seront à découvrir sur place.

Les fleurs séchées sont la tendance décoration du moment. Leur allure bohème et romantique ne cessent de séduire les foules.

Cerise sur le gâteau, elles ne nécessitent pas d'entretien et les bouquets ou arrangements se gardent durant plusieurs années.

L’événement se déroulera dans le second arrondissement, au Hard Rock Café, il est accessible gratuitement, il vous faudra toutefois réserver votre billet d'entrée à l'avance ici.





Les Pompiers de Confluence organisent des portes ouvertes

Ce samedi 2 juillet la caserne des Pompiers de Confluence ouvre ses portes. Venez monter dans les camions, descendre la perche de feu, tenir la lance, apprendre les gestes qui sauvent ou encore monter à la grande échelle.

Le journée sera également rythmée par de de nombreuses animations et surprises.

Rendez-vous de 9h à 18h.

Sur place vous trouverez également petit restauration et boutique souvenir.

Accès Métro perrache, Tram t1, parking qpark.

Deux soirées clubbing débarquent au Docks 40 ce week-end !

La discothèque située à confluence s'apprêter à fêter le week-end en grandes pompes !

Le Docks 40 prépare un week-end placé sous le signe de la fête avec deux soirées clubbing.

Au programme, ce vendredi 1er juillet, Dj Crawle passera derrière les platineset samedi 2 juillet, c'est Karl Soon qui fera danser les clubbers lyonnais.

Quoi de plus efficace que de relâcher la pression de la semaine sur le dancefloor ?



DOCKS 40

40 Quai Rambaud

Lyon 2