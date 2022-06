Insolite - Avec son mégaphone, ce lyonnais donne des défis aux passants dans la rue (vidéos)

Connu sous le pseudonyme @mat_speaker, Mateo est devenue une vraie star sur Tik Tok avec ses défis

Avec un peu plus de 364 000 abonnés et près de 7 millions de like, Mateo est devenu une véritable star sur le nouveau numéro 1 des plateformes sociales, Tik Tok ! Âgé de 21 ans, ce jeune lyonnais connu sous le pseudonyme @mat_speaker s'est fait connaître du public à travers des vidéos insolites : depuis la fenêtre de son appartement, le jeune homme interpelle les couples de passants grâce à son mégaphone et leur lance le défi de s'enlacer, de s'embrasser ou encore de montrer leur amour.

S'il était étudiant en commerce avant de se lancer sur Tik Tok, Mateo a désormais décidé de devenir influenceur à plein temps et de se lancer dans les partenariats, tout en continuant ses vidéos bienveillantes qui visent à répandre des ondes positives.

Découvrez ci-dessous quelques-unes des vidéos postées sur le compte Tik Tok @mat_speaker !