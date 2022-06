Lyon de nouveau dans le classement des villes les plus agréables au monde !

L’étude a été publiée il y a quelques jours par l’hebdomadaire britannique The Economist.

Quelles sont les villes les plus agréables au monde ? Tel est le sujet du classement dévoilé vendredi dernier. Deux villes françaises figurent dans l’étude révélée par The Economist : Paris à la 19e place et Lyon au 25e rang. La capitale des Gaules gagne douze places par rapport à l’année dernière où elle figurait à la 37e place.

Plusieurs critères ont été pris en compte dans la réalisation de ce tableau des villes les plus agréables au monde : la stabilité, l’environnement, l’offre de santé, l’offre culturelle ou encore l’éducation. C’est finalement une note sur 100 qui a été attribuée à chaque ville. Le meilleur élève de la classe est cette année Vienne en Autriche qui succède à Auckland en Nouvelle-Zélande avec la très jolie note de 99,1 sur 100.

Le podium est complété par Copenhague au Danemark et Zurich en Suisse. Calgary (Canada), Vancouver (Canada), Genève (Suisse), Francfort (Allemagne), Toronto (Canada) et Amsterdam (Pays-Bas) figurent dans le Top 10.

A l’inverse, Damas (Syrie), Lagos (Nigéria) et Tripoli (Libye) sont les villes les moins agréables au monde.