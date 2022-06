Lyon - Les magasins du centre commercial Part-Dieu ouverts ce dimanche

Le centre commercial sera également ouvert le 14 juillet

Ce mercredi 22 juin a marqué le coup d'envoi des soldes d'été 2022 à Lyon et partout en France, l'occasion de faire de bonnes affaires et de préparer sa garde-robe de vacances jusqu'au 19 juillet. Pour cette première semaine, le centre commercial de la Part-Dieu et ses quelque 200 magasins vous accueilleront exceptionnellement ce dimanche 26 juin entre 10h et 19h.

Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires, de décorations, de nourriture ou encore chaussures, vous pourrez faire vos emplettes en toute sérénité à l'abri de la pluie qui devrait rythmer la journée de dimanche.

Le centre commercial observera deux autres ouvertures exceptionnelles pendant cette période estivale : le jeudi 14 juillet, jour de Fête Nationale, et le lundi 15 août.