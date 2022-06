Lyon : ils avaient filmé et diffusé les images de la mort d'une adolescente, deux hommes devant la justice

Le drame avait choqué de nombreux Lyonnais.

Le 16 janvier 2019, Johanna Barthélémy décédait à quelques mètres de la mairie de Lyon à l’âge de 15 ans, après avoir été écrasée par un bus C3 en pleine rue de la République.

La terrible scène avec été captée par les caméras de la Ville, puis partagée sur les réseaux sociaux dans des conditions qui restent à éclaircir. De nombreux Lyonnais avaient ainsi découvert avec horreur les images où Johanna perdait la vie, sans qu’elle ne voie arriver le véhicule. La macabre vidéo était devenue virale.

Un mois plus tard, la maman de la jeune fille avait porté plainte contre l'agent de la Ville de Lyon qui avait filmé les images de l'accident depuis le PC Sécurité. Le frère de ce dernier était aussi visé par la plainte puisqu’il avait partagé la vidéo sur un groupe WhatsApp. Ce mercredi, les deux prévenus seront jugés à Lyon.

Le premier risque trois ans de prison et 45 000 euros d’amende, le second poursuivi pour recel s’expose à 5 années de détention et 375 000 euros d’amende.