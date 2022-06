Que faire à Lyon ce week-end du 18 et 19 juin ?

Radio Espace vous dévoile sa liste des bons plans !

Un grand marché de créateurs locaux s'installe à La Croix-Rousse ce week-end



À l'initiative de l'association ARTS PENTES, un grand marché des créateurs installera ses étals au coeur du quatrième arrondissement de Lyon, Place de la Croix-Rousse.

Dimanche 19 juin, de 10h à 19h, une quarantaine de créateurs locaux exposeront leur savoir-faire en bijouterie, mode, céramique, design-déco et arts plastiques...en séries limitées et éditions originales.

Baptisé "L'Estive", ce marché a pour ambition d'exposer en plein air les créateurs, artistes et artisans locaux adhérents à l'association.

L'événement a pour ambition de faire profiter aux visiteurs d'une pause shopping conviviale, créative et éthique, le tout ponctué par des animations musicales et un petit point buvette et pâtisseries !

Découvrez la liste des créateurs et toutes les infos sur www.artspentes.com.





Le Grand Hôtel-Dieu passe en mode estival avec son événement "Frais à l’intérieur"



Du 10 juin au 9 septembre, le Grand Hôtel-Dieu invite les visiteurs à (re)découvrir ce lieu emblématique de Lyon grâce à une programmation inédite mêlant cinéma, musique, théâtre, danse, ateliers DIY et summer market. L'été sera également festif, grâce à une offre événementielle riche et diverse !

Au programme, des séances de cinéma en plein-air, une représentation du Théâtre Guignol, une exposition "Dance in Lyon", mais aussi du shopping avec le "Summer Market" par Lyon Can Do It, L'observatoire de la conservation.

Côté food, une nouvelle offre gourmande débarque dans la cour du Midi, des apéritifs visites avec Praline et Rosette, un open air jazz au Grand Réfectoire et le retour du Wine & Transat Festival by Crozes-Hermitage.

Retrouvez la programmation détaillée ici.



GRAND HOTEL-DIEU

1 Pl. de l'Hôpital

Lyon 2

L'Institut Lumière de Lyon organise une Nuit Rock’n Freaks !



De la folk poétique et mélancolique du fantôme de De Palma au rock’n’roll débridé des créatures du Rocky Horror, l’iconique opéra punk, en passant par l’Amérique white trash de John Waters et l’adaptation d’un classique horrifique de Broadway, une nuit en musique avec quatre films phares de la contre-culture américaine, délicieusement ancrés dans les années 1970 et 1980 !

• Phantom of the Paradise, de Brian De Palma (1974, 1h31)

• La Petite boutique des horreurs, de Frank Oz (1986, 1h44)

• Cry Baby, de John Waters (1990, 1h25)

• The Rocky Horror Picture Show, de Jim Sharman (1975, 1h40)

Pass nuit : 17€ (plein tarif), 15€ (tarif réduit et abonnés)

Bar et restauration légère. Café et croissants offerts au petit matin.

Rendez-vous le samedi 18 juin.



INSTITUT LUMIÈRE

Rue du Premier Film

Lyon 8



Acte 3 de l'entraînement Officiel Run In Lyon 2022

Avis aux sportifs, l'acte 3 de l'entraînement Officiel Run In Lyon 2022 se tiendra ce dimanche 19 juin.

Rendez-vous à partir de 10h00 au Parc de la Tête d'Or à la Porte des enfants du Rhône.

Deux groupes seront proposés au départ du circuit, un premier de 10km/h et un autre de 12km/h.

L'événement est entièrement gratuit, il suffit de s'inscrire via le lien : https://www.runinlyon.com/fr.

Le Docks 40 organise deux soirées clubbing !

La discothèque située à confluence s'apprêter à fêter le week-end en grandes pompes !

Le Docks 40 prépare un week-end placé sous le signe de la fête avec deux soirées clubbing.

Au programme, ce vendredi 17 juin et samedi 18 juin, c'est Dj Crawler qui prendra possession des platines !

Quoi de plus efficace que de relâcher la pression de la semaine sur le dancefloor ?



DOCKS 40

40 Quai Rambaud

Lyon 2