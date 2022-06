Que faire à Lyon ce week-end du 11 et 12 juin ?

Radio Espace vous dévoile sa liste des bons plans !

Braderie en fête à la Croix-Rousse



Envie d'un événement qui ravira toute la famille ?

Samedi 11 juin, venez profiter d'une braderie festive au coeur du quatrième arrondissement de Lyon.

CÔTÉ BRADERIE

Venez profiter des beaux jours et des bonnes affaires !

Déballage des commerçants sur le parcours shopping de 10h à 19h.



CÔTÉ MARCHÉ DES CRÉATEURS

Venez découvrir les créations originales de plus de 50 créateurs de 10h à 22h, Grande place de la Croix-Rousse et rue Victor Fort !

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

DE 10H À 18H : Place Bertone : animation châteaux gonflables

CÔTÉ FÊTE

AMBIANCE FESTIVE À LA CROIX-ROUSSE !

De 22h30 à minuit : Projection du film français "JOUR DE FÊTE" réalisé par Jacques Tati en 1949 (en version colorisée).

Projection gratuite, possibilité d’amener sa petite chaise.

Week-end des océans à l'aquarium de Lyon

À l'occasion de la Journée internationale des océans, l'Aquarium de Lyon propose les 11 et 12 juin : le week-end des océans.

L'événement, en partenariat avec Radio Espace, proposera des ateliers et rencontres autour du monde aquatique.

Au programme :

9h30/10h30 : Fabrication de sels de bain aux algues et mini visite guidée ( uniquement sur inscription sur Facebook ) – adultes et enfants accompagnés

) – adultes et enfants accompagnés 11h00/13h00 : Atelier pédagogique familial « A la découverte des algues »

14h30/15h30 : rencontre thématique sur les océans avec notre médiatrice scientifique en amphi

14h00/16h00 : ateliers ludiques pour enfants « Imagine ton océan » et « Le grand puzzle des océans »

AQUARIUM DE LYON

7 Rue Stéphane Dechant

La Mulatière



Un grand festival dédiée à la BD débarque en plein coeur de Lyon



Du 10 au 12 juin, l’Hôtel de Ville et la Chapelle de la Trinité accueilleront le "LYON BD FESTIVAL". Tous les fans de BD retrouveront leurs BD préférées, mais aussi des séances de dédicaces, des ateliers, colloques, des expositions ainsi que des découvertes.

Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas libres ce week-end, pas de panique, l'événement joue les prolongations en off durant tout le mois de juin.

Retrouvez toutes les infos ici.



HÔTEL DE VILLE DE LYON

1 Place de la Comédie

Lyon 1



CHAPELLE DE LA TRINITÉ

1 rue de la Bourse

Lyon 2

Concert de Soprano au Groupama Stadium

Soprano, l’artiste battant tous les records, remontera sur scène en 2022 et il voit les choses en grand !

Un départ immédiat dans les étoiles, avant de revenir pour 4 dates exceptionnelles dans les plus grands stades de France, en configuration scène centrale, qui permettra à l’artiste d’être au plus près de son public !

Retour sur terre prévu le 11 juin 2022 au Groupama Stadium de Lyon/Décines.

Billeterie : https://bit.ly/ChasseurdEtoilesTourLyon



GROUPAMA STADIUM

10 Av. Simone Veil

Décines-Charpieu



Un Pop-Up store de l'Agence Les Filles de Lyon s'installe aux Galeries Lafayette de Bron pendant plusieurs jours

Du 8 au 11 juin, l'agence connue pour ses nombreux vide-dressings débarque aux Galeries Lafayette de Lyon Bron. Durant quatre jours, L'Agence Les Filles de Lyon s'installe pendant quatre jours aux Galeries Lafayette de Bron.

Mercredi et jeudi, un Pop-Up créateurs mode enfant et femme s'installera aux Galeries, vendredi et samedi les créateurs mode et bijoux femmes seront à l'honneur.

Les ateliers sont ouverts au public et entièrement gratuit.

GALERIES LAFAYETTE LYON BRON

209 Bd Pinel

Bron