Que faire à Lyon ce week-end du 4 et 5 juin ?

Radio Espace vous dévoile ses bons plans.

Un marché de créateurs régionaux s'installe dans la cour du Grand Hôtel-Dieu ce week-end

Ce samedi 4 juin, Lyon Can Do It et le Grand Hôtel-Dieu, en partenariat avec Radio Espace, organisent vous invitent à un « Summer Market ».

Le summer market, c'est le marché de créateurs venus de la région Auvergne Rhône-Alpes proposant bijoux, illustrations, accessoires, vêtements, cosmétiques et maroquinerie.

Le marché s'installera au coeur de la cour du midi de 10h à 19h.



GRAND HÔTEL-DIEU

1 place de l'Hôpital

Lyon 2



Un grand festival de la jeunesse avec Ofenbach, Roméo Elvis, Eddy De Preto, Feder et PLK débarque au Parc de la Feyssine



Réel, le festival de la jeunesse pose ses valises les 3, 4 et 5 juin à Villeurbanne.

À l'occasion de Villeurbanne 2022, capitale française de la culture, une centaine de jeunes villeurbannais de 12 à 25 ans organise un grand festival au Parc de la Feyssine.

Pendant trois jours, des groupes des scènes d’émergence musicale et des artistes nationaux, comme Ofenbach, Roméo Elvis, Eddy De Preto, Feder et PLK monteront sur scène pour le plus grand bonheur du public.

Sur place, des bars et foodtrucks seront installés pour se restaurer et se désaltérer.

L'événement est gratuit et ouvert à tous, sans réservation dans la limite de la jauge autorisée de 20 000 personnes maximum.

Retrouvez toutes les informations et la programmation dans son intégralité ici.



PARC DE LA FEYSSINE

Avenue Monin

Villeurbanne



La brocante de la Croix-Rousse fait son retour après deux ans d’absence



Le samedi 4 et dimanche 5 juin, la 10ème édition de la brocante/vide-grenier de la Croix-Rousse s’installera de la place Tabareau au Gros Caillou.

C’est l’occasion de chiner de bonnes affaires à des prix divers.

L’entrée est gratuite.

Retrouvez toutes les informations ici.



Un grand Apéro Rosé en open air organisé en plein coeur de Lyon



Ce samedi 4 juin, Le Château Gassier s'associe avec Le Bonbon, et invite la Provence en plein coeur de Lyon le temps d'un Apéro Rosé !

L’open air s’installe à la guinguette ultra chill, le bar Justin, le tout rythmé par les vins rosés, un dj-set et de la pétanque, dans le cadre exceptionnel du Grand Hôtel-Dieu.

LE JUSTIN

4 Cr Saint-Martin (GRAND HÔTEL-DIEU)

Lyon 2





La terrasse de l'Avenue 45 accueille une garden party ce week-end



Une soirée estivale s'invite à L'Avenue 45.

Les 3 et 4 juin prochains, l'Avenue 45 vous convie à une garden party sur la terrasse.

Au programme, grillades, cocktails et musique ! Cette soirée sonne déjà comme un avant-goût d'été !

L'AVENUE 45

45 avenue Albert Einstein

Villeurbanne