La course solidaire "Courir pour Elles" fait son retour au parc de Parilly ce dimanche

L'événement lyonnais de sensibilisation dans la lutte contre les cancers féminins fait son retour à Bron.

L'événement solidaire Courir POUR ELLES a fait son grand retour sous une forme hybride afin de permettre plus de souplesse aux participant(e)s !

Pour cette édition, l'épreuve de course ou marche de 5 ou 10 km proposait trois formats distincts.

Un format audioguidé qui était mis en place 1er au 21 mai, au parc de Parilly, la course était alors accessible aux hommes et femmes et à n'importe quelle heure. Toujours sur les mêmes dates, un format connecté était proposé, la course et la marche étaient réalisables n'importe où en France ou à l'étranger, pour tous et à toute heure de la journée.

Le troisième format dit "traditionnel" se tiendra ce dimanche 22 mai, au Parc de Parilly avec le village santé et est réservé aux femmes.

N'oubliez pas, un dossard acheté= une femme aidée et un dossard vendu = une femme soutenue.