Sécheresse : les habitants du Rhône invités à une utilisation économe de l’eau

Les eaux superficielles du Rhône ont été placées en situation de vigilance sécheresse, annonce ce jeudi la Préfecture.

"Les précipitations irrégulières du printemps 2022 n’ont pas été suffisantes pour maintenir une situation normale des cours d’eau dont les débits diminuent sans

perspective d’amélioration à court terme. Face à ce constat, une mise en situation de vigilance des eaux superficielles s’impose", indiquent les services de l'Etat.

Il s'agit d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers (particuliers, industriels, agriculteurs et collectivités) à une utilisation économe de l’eau. Cela doit permettre d’anticiper toute dégradation "afin de préserver les usages prioritaires et la survie des écosystèmes aquatiques".

Il est ainsi demandé à chacun d’adopter les bons réflexes pour une gestion économe de l’eau que ce soit à partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou à partir

des réseaux publics de distribution. Il est recommandé de limiter l'arrosage de son jardin, d'utiliser ses appareils de lavage à plein et d'installer des équipements économes en eau.