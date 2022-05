Lyon - La SPA vous donne rendez-vous pour une journée de l’adoption ce week-end

L’occasion pour les pensionnaires de trouver une famille

Après avoir battu un record d'abandons en 2021, la SPA compte bien donner une seconde chance à ses pensionnaires en boostant leurs chances d'être adoptés avec une journée de l'adoption. Le refuge de Brignais vous ouvre ses portes aux visiteurs ce samedi 14 mai, de 10h à 17h30, pour vous permettre de rencontrer des animaux cherchant une famille.

Vous aurez ainsi l'occasion de changer la vie d'un animal en l'adoptant, ou en achetant brioches et boissons chaudes dans un stand afin de soutenir financièrement l'association. Bien évidemment, il est important d'insister sur le caractère très sérieux d'une adoption, un acte qui doit être réfléchi et qui engendre de grandes responsabilités. Si vous ne pouvez pas adopter, mais que vous voulez tout de même soutenir le travail de la SPA, vous pouvez contribuer à aider financièrement l'association lors de la braderie ou encore du déstockage d'accessoires et jouets pour animaux organisés sur place.

Si vous voulez en savoir plus sur l'évènement, ou faire un don à la SPA, rendez-vous ici.