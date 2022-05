Naumy - L'enseigne à petits prix débarque à Lyon !

La marque s’installe au sein du centre commercial Carré de Soie de Vaulx-en-Velin !

Si vous avez un petit budget mais que vous voulez vous faire plaisir avec une session shopping, voilà qui devrait vous intéresser ! L'enseigne Naumy, souvent considérée comme le Primark français à cause de sa fourchette de prix, s'installe à Lyon, à Vaulx-en-Velin plus précisément, dès cette année.

Spécialisée dans les vêtements et accessoires, la marque propose à ses clients des articles à prix cassés : sneakers à moins de 15€, pulls entre 5€ et 12€ ou encore pantalons à 10€ pour hommes, femmes et enfants sont à retrouver en rayon. En ce qui concerne le magasin lyonnais, il faudra patienter encore quelques mois pour voir Naumy s'installer au coeur du centre commercial Carré de Soie et pour l'ouverture de la boutique dans le courant de l'année.