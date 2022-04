Le tremplin Muzik’CASTING accueille Ofenbach et Diva Faune sur scène à Villeurbanne

L’occasion de découvrir de nouveaux talents lyonnais et de profiter d’un concert d’anthologie

Le tremplin musical Muzik'CASTING proposé par le Crédit Agricole prépare une belle soirée à l'occasion de son 10ème anniversaire ! Des jeunes talents auront la chance d'assurer la première partie du concert assuré par deux mastodontes de la musique actuelle : Ofenbach et Diva Faune.

Le tandem français qui rassemble plus de 11 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify s'invite sur la scène du Transbordeur à Villeurbanne pour un show festif exceptionnel ! S'illustrant dans un registre électro house, César et Dorian vous donnent rendez-vous le 5 octobre prochain dès 20h pour un concert unique avec un autre invité de prestige : Diva Faune.

Autre duo francophone, Diva Faune s'illustre dans un répertoire pop / folk teinté d'électro qui se produira sur scène le même soir pour une double dose de hits. Formé par Yogan Le Fouler-Barthel et Jérémy Benichou, le groupe a explosé aux yeux du public en 2017 avec le tube Shine on My Way qui sera interprété sur scène.

