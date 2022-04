Le premier trimestre de l'année 2022 a été marqué par une forte baisse du nombre de demandeurs d'emploi dans le Rhône.

Le taux de chômage a baissé de 5,7% par rapport à la fin d'année 2021, et de 18% sur un an. On enregistre désormais 84 330 demandeurs d'emploi dans notre département, soit 5 120 inscrits en moins à Pôle Emploi, selon les chiffres dévoilés ce jeudi.

Dans la région, la tendance est aussi à la baisse (-5,8% sur trois mois, et -19% sur un an).

Au niveau national, le nombre de chômeurs a diminué de 5,3% sur ce trimestre et -16,5% sur un an.