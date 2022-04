Une pétition lancée contre la fermeture de la maternité de Rillieux-la-Pape

Une pétition a été lancée sur le site Change.org pour dénoncer la fermeture annoncée de la maternité de Rillieux-la-Pape.

Le texte, publié à l'initiative du personnel, a déjà recueilli plus de 700 signatures en moins de 24h.

"Notre petite équipe traverse actuellement des moments difficiles. En effet, le PDG de notre structure nous a annoncé récemment la fermeture de notre maternité. Sans concertation avec l’équipe ni même avec les différents médecins", peut-on lire notamment.

"Comment ne pas réagir devant une telle injustice, quand on sait que notre structure est la dernière plus petite maternité du Rhône ? Une petite maternité qui veut aussi dire prise en charge adaptée à chaque couple et nouveau-né, écoute, bienveillance, confiance et proximité et structure à taille humaine, familiale", détaille le personnel, qui déplore "les méthodes utilisées par sa direction pour cette fermeture".

Le personnel de la maternité de Rillieux qui sera sans doute soutenu dans sa démarche par le maire de la commune. Alexandre Vincendet avait condamné la semaine dernière "une décision prise à la hâte" : "J’ai convié à un rendez-vous le PDG du groupe gestionnaire qui n’avait pas daigné informer en amont de ce projet ni la ville ni même les professionnels de santé sur place, pour lui rappeler la volonté de la municipalité de conserver sur son territoire ce service essentiel pour la population", a assuré l’élu, qui a demandé à l’ARS de lancer "inspection sur les pratiques et la gestion de ce groupe privé qui privilégie la rentabilité de court terme aux dépends de l’intérêt général".

Pour rappel, la direction hospitalière avait mis en avant un manque de personnel et une baisse drastique du nombre de naissances ces dernières années. Dès le 1er juin prochain, les patientes seront transférées vers la clinique Natécia située dans le 8e arrondissement de Lyon.