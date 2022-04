Un vide-dressing des influenceuses Lyonnaises organisé dans le 7e arrondissement !

L'occasion de chiner des nouveautés à ajouter à sa penderie !

Le printemps est enfin là ! Le soleil, les jours qui rallongent et les températures plus agréables rendent nos journées plus belles !

Bonne nouvelle, pour adapter votre garde-robe avec la saison, un grand vide-dressing des influenceuses lyonnaises débarque dans le septième arrondissement.

Au programme, vous retrouverez Charlotte (@byopaline), Ivana (@ivanarmn), Lisa (@leloupdort) et Laurie (@laurie_pstr) vous ouvriront leurs penderies !

Durant cette pause shopping, vous aurez également la possibilité de vous désaltérer et ravir vos papilles avec des gourmandises spécialement concoctée pour l’occasion !

Rendez-vous samedi 30 avril de 11h à 16h !



LE LIEU :

12 rue Pré-Gaudry

Lyon 7