Que faire à Lyon ce week-end 16 et 17 avril ?

Que faire à Lyon ce week-end !

Un grand festival de la bande dessinée débarque à quelques minutes de Lyon !



Les 16 et 17 avril, Radio Espace présente le festival de la bande dessinée "BDécine" au centre culturel le Toboggan à Décines.

Pour l'occasion, des invités d'honneur comme Philippe Brocard, Pascal Bresson et Pica seront de la partie.

Plus de quarante auteurs se joindront à eux pour vous faire découvrir l'univers de la BD à travers de nombreuses animations.

Les entrées sont gratuites tout le week-end, avec des séances de dédicaces sur places !

Pour plus d'informations rendez-vous sur les sites de bdécines.org et radioespace.com.

LE TOBOGGAN

14 Av. Jean Macé

Décines-Charpieu

Une chasse aux oeufs organisée au Grand Parc Miribel Jonage

Du 16 avril au 1er mai, le Grand Parc Miribel Jonage vous invite à une grande course d’orientation sur le thème des fleurs.

Au programme, un parcours en autonomie grâce à un livret de jeux qui permettra aux participants de découvrir le sens de la course. Chaque balise détient une partie d’un code à déchiffrer tout au long du jeu pour gagner les surprises chocolatées. Une fois le jeu terminé, les participants pourront aller chercher leur récompense à L’atol’, l’accueil du Grand Parc. Des jeux bonus sont mis en place, avec à la clé, chaque jour, un oeuf d'or à trouver sur l’un des deux parcours pour gagner une récompense supplémentaire, à l’aide d’un indice. Un tirage au sort sera également réalisé parmi toutes les personnes inscrites pour gagner un œuf géant chocolaté !

Cerise sur le gâteau, les familles pourront bénéficier d'une entrée gratuite à L’atol’ pour la saison 2022, à partir de l’inscription du 4ème enfant.

Toutes les informations sont disponibles sur le site en ligne !



GRAND PARC MIRIBEL JONAGE

Chem. de la Bletta

Vaulx-en-Velin

Un grand marché aux plantes s’installe près de Lyon

Avis aux amateurs de jardinage !

Dimanche 17 avril, c'est le grand lancement du festival "Vileurbanne, côté jardins" !

Pour l’occasion, le marché aux plantes de Villeurbanne accueillera une vingtaine d’exposants et proposera un grand choix de plantes variées. Vous retrouverez des aromatiques, des vivaces, des aquatiques et bien d'autres...

Vous aurez également l’opportunité de bénéficier des précieux conseils de professionnels sur le jardinage et l'entretien.

Des animations familiales seront organisées tout le long de la journée, de quoi ravir petits et grands !

Il est conseillé d'apporter un sac de course pour le remplir de compost !

Le lieu :

Avenue Henri Barbusse

Villeurbanne

Arrêt de métro : Gratte-Ciel

Une soirée mettant à l'honneur les années 90 et 2000 organisée dans le premier arrondissement !

Nirvana, Spice Girls, No doubt, Coolio , Backstreet Boys, Fugees, Britney Spears et tous les autres vous donnent rendez-vous samedi 16 avril !

Sortez les bandanas, les couleurs flashy et les baggys, le Maxine's organise une soirée dédiée aux années 90 et 2000 !

Au programme, boule à facettes, strombo et dancefloor endiablé !

MAXINE'S

22 rue Pouteau

Lyon 1

Un grand brunch de pâques avec chasse aux oeufs !



Ce dimanche 17 avril, le restaurant COTé à Genas organise un brunch pour le week-end Pascal.

À partir de 11h30, vous aurez l’occasion de déguster un brunch à volonté inspiré des traditionnelles recettes de Pâques !

Au menu, des planches généreuses, ainsi qu'un gigot d'agneau, des incontournables du brunch, du Paris Brest et du cheesecake.

Et qui dit Pâques, dit chasse aux œufs ! Ainsi, petits (et grands) pourront participer à une la grande chasse aux œufs dans un cadre agréable !

La formule à volonté est proposée au tarif de 29€ et 19€ pour les enfants.

Les réservations s'effectuent au 04 78 40 02 02.



RESTAURANT COTÉ

36 Rue Antoine Pinay

Genas