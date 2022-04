La chanteuse Selah Sue en showcase au Docks 40 !

L’artiste chantera un morceau de son nouvel album en live sur Radio Espace

Le 25 mars dernier, la chanteuse belge Selah Sue dévoilait au monde son nouvel opus, un concentré de morceaux aussi éclectiques qu'intenses portant le titre Persona ! Après 7 ans d'absence, cet album résonne comme un recueil de confidences, comme un journal intime dévoilé à haute voix avec des accents groovy et neo-soul enivrants.

Ce mercredi 13 avril, la pétillante artiste belge Selah Sue sera en concert sur la scène du Docks 40 au coeur du quartier Confluence ! La talentueuse auteure-compositrice et interprète belge qui a séduit le monde entier grâce à sa voix si unique et envoûtante se produira sur scène dès 19h où elle présentera ses derniers titres et interprétera ses plus grands succès. Juste avant, Selah Sue sera en live sur Radio Espace où elle interprètera un titre tiré de son nouvel opus.

Le rendez-vous musical est fixé à 19h00 ce mercredi 13 avril au Docks 40 ! Les réservations sont à faire directement par téléphone au 04.78.40.40.40 ou sur le site internet docks40.com.