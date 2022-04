Radio Espace partenaire de la Tombola de Fourvière

La tombola se tiendra jusqu’au 30 juin prochain

Afin de lever des fonds dans le but de financer son projet de rénovation et le développement du patrimoine du Site de Notre-Dame de Fourvière, la Fondation Fourvière, soutenue par Stéphane Bern, organise une grande tombola ! Jusqu'au 30 juin prochain, ce sont plus de 200 lots, et pas des moindres, qui sont mis en jeu et que vous pouvez tenter de remporter en achetant un ou plusieurs tickets qui vous permettront d'être inscrit au tirage au sort final prévu pour le mois de juillet.

Entre voiture, scooter électrique, voyage à Rome, scooter électrique, bouteilles de champagne, dîner dans de prestigieux restaurants ou encore abonnements pour la saison 2022 - 2023 de l'Olympique Lyonnais, les lots sont aussi divers que variés ! L'intégralité des bénéfices générés par cette tombola sera utilisée pour restaurer le site de Fourvière, l'une des plus grandes fiertés des lyonnais, et servira à assurer sa mise en valeur et son rayonnement.

Vous pouvez acheter vos tickets jusqu'au 30 juin directement dans les boutiques de Fourvière, ou en passant par le site internet de la Tombola de Fourvière où vous pourrez également découvrir tous les lots disponibles.