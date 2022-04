Soulagement dans l’agglomération lyonnaise.

L’adolescente âgée de 16 ans, portée disparue depuis mardi après-midi à Décines, a été retrouvée annonce ce lundi matin la police lyonnaise. Les circonstances du retour de Jade V. auprès de ses proches ne sont pas encore connues.

"Jade est saine et sauve" déclarent les forces de l’ordre qui demandent désormais de ne plus relayer la photo et l'appel à témoins la concernant.