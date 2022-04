L'Ultra Boucle de la Sarra, le défi lyonnais aussi sportif que festif

Rendez-vous les 20 et 21 mai pour une épreuve sportive

L'Ultra Boucle de la Sarra revient pour sa 10ème édition les 20 et 21 mai 2022 ! Évènement sportif incontournable du paysage lyonnais, cette course pas comme les autres offre un sublime panorama aux participants qui joignent ainsi l'effort et l'agréable.

Entre tapis rouge, lasers, lumières et ambiance festive, la course se pare de ses plus beaux atouts pour une expérience unique ouverte à tous. L'Ultra Boucle de la Sarra, c'est un circuit d’environ 2km et 90m de D+ à parcourir pendant 2h, 6h, 12h ou 24h qui comporte 563 marches d’escalier, autant dire que vos jambes vont s'en souvenir longtemps !

Six épreuves sont proposées afin que chacun puisse trouver le rythme qui lui convient :

24 heures solo – départ le vendredi 20 mai à 23h00

12 heures solo – départ le samedi 21 mai à 11h00

6 heures solo – départ le samedi 21 mai à 17h00

6 heures relais 2 – départ le samedi 21 mai à 17h00

6 heures relais 3 – départ le samedi 21 mai à 17h00

2 heures solo – départ le samedi 21 mai à 21h00

Si le défi sportif et le surpassement reste à l'honneur, l'évènement se montre aussi solidaire et se lie à l'association ARSLA qui soutient la recherche et aux malades victimes de la Sclérose Latérale Amyotrophique, plus communément connue sous le nom de maladie de Charcot. Les participants peuvent faire un don lors de leur inscription (don qui entraînera une déduction d'impôts) tout comme les personnes qui ne souhaitent pas prendre part à l'évènement sportif mais veulent contribuer à aider la recherche.

Retrouvez toutes les informations, ainsi que le formulaire de participation à l'évènement directement ici.