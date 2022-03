Naïs Pirollet disputera la grande finale du Bocuse d'Or à Lyon !

La Team France a terminé 7e du Bocuse d'Or Europe qui se déroulait depuis mercredi à Budapest en Hongrie.

Les résultats ont été dévoilés ce jeudi soir. Le concours a été remporté par le Danemark. Sur le podium, on retrouve la Hongrie, deuxième et la Norvège, troisième.

Emmenée par la jeune chef lyonnaise Naïs Pirollet, l'équipe de France s'est tout de même qualifiée pour la grande finale du Bocuse d'Or qui se déroulera lors du SIRHA à Lyon en janvier 2023.

Dix-huit équipes étaient en lice et seulement dix se sont qualifiées pour la suite de la plus grande compétition de gastronomie au monde. Même si le Royaume-Uni aurait été devant la France sans ses points de pénalité, Naïs Pirollet avait marqué beaucoup plus le jury que la Suisse et la Belgique, qui obtiennent les derniers tickets qualificatifs.

La diplômée de l'Institut Paul Bocuse, coachée par Tabata Mey, espère maintenant réaliser un doublé après la victoire de Davy Tissot en septembre dernier à laquelle elle a contribué.

La benjamine du concours, par ailleurs première femme à porter les couleurs de la France, a su séduire le jury avec une assiette 100% végétale mettant à l’honneur la pomme de terre tandis que la seconde avait comme objectif de présenter un plateau composé de chevreuil, de foie gras, de cottage cheese et de sour cream.