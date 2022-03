Les retraités appelés à descendre dans la rue ce jeudi à Lyon

Ce mouvement intervient une semaine après une manifestation interprofessionnelle pour la défense du pouvoir d'achat.

A l'appel de plusieurs syndicats, les retraités vont manifester entre l'Agence Régionale de Santé et la Préfecture du Rhône. L'objectif de ce mouvement est de demander une revalorisation immédiate des pensions et des retraites de base et complémentaires, le retour des services publics en proximité et la mise en place d'une sécurité sociale intégrale.

"Gouvernement et patronat considèrent que le niveau de vie des retraités est maintenu avec 1,1% de revalorisation des retraites de base au 2 janvier cumulé au 1% pour les complémentaires. Quid des 3,1% d'inflation en 2021 ?", s'interroge l'intersyndicale, dont fait partie la CGT USR 69.

"Augmenter les pensions, c'est permettre une relance économique", assurent les syndicats. Et la CGT de calculer : "300 euros mensuels de majoration pour les retraités, c'est l'équivalent de 60 milliards par an qui seront injectés dans le circuit économique et une partie reviendra à l'Etat par le biais de l'impôt pour financer les services publics".

"Le gouvernement a su trouver 400 milliards pour aider les entreprises et il ne serait pas possible de satisfaire les revendications des retraites ?", demande l'intersyndicale.

La manifestation lyonnaise partira à 14h.