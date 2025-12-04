Made in Berliner : le kebab haut de gamme qui séduit Lyon

Aujourd’hui on vous présente Made In Berliner. Un kebab pas comme les autres qui attire chefs étoilés, touristes et habitués.

Au 2 place Saint-Paul, au sein de la maison historique de Laurent Mourguet, un kebab bouscule les codes. Ici, pas de viande surgelée ni de cuisson approximative, la signature de l’établissement repose avant tout sur une viande 100% française, « travaillée à la main, nettoyée et préparée avec soin » dans un secteur où la rapidité l’emporte souvent sur la qualité.

Une exigence qui fait aujourd’hui la réputation de Pacha Kostik, propriétaire passionné, bien décidé à hisser son Berliner vers le très haut de gamme.

Des objectifs précis qui sont salués par les meilleurs : des chefs étoilés, parmi lesquels Khony, chef de l’équipe gastronomique de l'équipe Thaïlande, qui n’a pas hésité à qualifier l’établissement de « Meilleur kebab de France », ou encore certains chefs du restaurant Têtedoie, viennent régulièrement déguster la viande de la maison. Les avis sur Internet sont parmi les meilleurs de France, et le Made in Berliner fait désormais l’unanimité pour ses clients.

Mais une autre ambition est encore plus claire. Obtenir la certification Gault & Millau, une première pour un kebab lyonnais. Un objectif assumé, porté par la volonté de changer durablement l’image du sandwich le plus populaire de France.

« Il n’y a que la qualité qui fonctionne dans la durée », répète Pacha Kostik qui revendique un fast-food « travaillé, soigné, digne d’un service étoilé ».

Un Kebab gastronomique

Conscient du lieu emblématique du créateur de Guignol, le propriétaire explique l’emplacement du restaurant :

« C’est un avantage pour nous, car il y a beaucoup de touristes qui passent juste devant. Un petit clin d’œil à Laurent Mourguet, toujours, car c’est son établissement. Aujourd’hui, je pense que si Laurent Mourguet me voyait faire des kebabs de qualité, il en mangerait avec moi ».

Si la maison attire les curieux, c’est aussi parce qu’elle prépare l’arrivée d’un produit inédit à Lyon, un kebab gastronomique à la truffe fraîchement râpée. Une création pensée comme un symbole de cette montée en gamme, destinée à séduire autant les amateurs de street food que les palais exigeants.

Le pain, « croustillant à l’extérieur et incroyablement moelleux à l’intérieur », complète une recette déjà très aboutie, nous indique Pacha Kostik. À cela s’ajoute la sauce blanche maison, devenue un incontournable des habitués du restaurant lyonnais. Un kebab généreux, riche en légumes, en choix et en textures, mais surtout irréprochable sur la qualité de la viande.

En tout cas une chose est sûre, la visite sur place le confirme : « l’Original », dégusté toujours chaud, laisse une impression mémorable. Mention spéciale pour la sauce blanche maison, unique et délicieuse !

Infos pratiques

Made In Berliner – 2 place Saint-Paul 69005 Lyon

09 82 68 93 85